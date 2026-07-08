Le grand requin blanc est bel et bien de retour dans les eaux du golfe du Saint-Laurent. Un spécimen juvénile de 330 kilos nommé Bella, initialement bagué en Nouvelle-Écosse, a récemment été localisé à l'ouest de l'île de la Grande Entrée grâce à un émetteur satellite.

La présence de ce prédateur n'est pas nouvelle, mais le réchauffement des eaux et l'abondance de nourriture, notamment les phoques, semblent accentuer leurs visites.

Écoutez l'explorateur et caméraman sous-marin, Mario Cyr, aborder le tout, mercredi à l'émission de Catherine Brisson.

Il tient toutefois à rassurer le public: le grand requin blanc n'est pas intéressé par l'humain et les attaques demeurent extrêmement rares, la visibilité de l'eau jouant un rôle clé.