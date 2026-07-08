Pour la toute première fois depuis le coup d'envoi du Mondial, le 11 juin, les amateurs de soccer doivent composer avec une journée complète sans aucun match à l'horaire.

Heureusement, cette accalmie sera de courte durée, puisque les quarts de finale s'amorceront jeudi avec un duel attendu entre la France et le Maroc à 16h, suivi vendredi de l'affrontement Espagne-Belgique à 15h. Samedi, la Norvège se mesurera à l'Angleterre à 17h, alors que l'Argentine affrontera la Suisse à 21h.

Écoutez le chroniqueur Meeker Guerrier faire la tournée de l'actualité sportive avec Catherine Brisson lors du Québec maintenant.



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