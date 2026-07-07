Chronique tehcno

Mathieu Roy nous parle de son plus récent voyage en Corée du Sud, notamment la visite de l’usine Genesis, où plus de 1,5 million de voitures sont produites annuellement.

Écoutez la chronique techno de Mathieu Roy en compagnie de Catherine Brisson.

Mathieu Roy nous présente la Genesis GV60 Magma, une voiture électrique axée sur la performance, dotée de la technologie Virtual Gear Shift simulant le bruit et les changements de vitesse d’un moteur thermique.

Roy souligne aussi l’omniprésence des robots d’assistance, la commande sur écrans multilingues dans les restaurants, et l’application Naver, essentielle pour la navigation urbaine grâce à ses fonctionnalités avancées de circulation.