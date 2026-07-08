À la suite du départ controversé de Michael Rousseau, Air Canada a nommé son nouveau président-directeur général.

C’est le Néerlandais Anko Van der Werff, un polyglotte parlant sept langues, dont le français, qui prend les rênes de la compagnie aérienne.

Cette nomination suscite un soupir de soulagement à Ottawa, alors qu'Air Canada est assujettie à la Loi sur les langues officielles.

Écoutez le chroniqueur Antoine Trépanier aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Catherine Brisson.

On aborde ainsi les nouvelles normes de bilinguisme à la baisse chez Air Canada sur les vols internationaux, une situation dénoncée par les communautés francophones.