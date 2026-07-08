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Pièce d'une durée de 3 heures de Serge Denoncourt

Le Comte de Monte-Cristo: «Vous ne verrez pas le temps passer»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 juillet 2026 16:01

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Le Comte de Monte-Cristo: «Vous ne verrez pas le temps passer»
Stéphane Leclair / Cogeco Média

C'est devant une salle comble que la grande première de la nouvelle mise en scène de Serge Denoncourt, Le Comte de Monte-Cristo, d'après l'œuvre d'Alexandre Dumas, a déjà conquis le public.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair présenter son analyse de la pièce, jeudi, au micro de Catherine Brisson.

Autres sujets abordés:

  • Le chanteur pop américain Alex Warren se produit ce soir au Centre Bell, après s'être fait connaître sur les réseaux sociaux et avoir livré des performances remarquées, notamment lors des derniers Grammy Awards.

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