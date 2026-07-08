Pièce d'une durée de 3 heures de Serge Denoncourt

C'est devant une salle comble que la grande première de la nouvelle mise en scène de Serge Denoncourt, Le Comte de Monte-Cristo, d'après l'œuvre d'Alexandre Dumas, a déjà conquis le public.
Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair présenter son analyse de la pièce, jeudi, au micro de Catherine Brisson.
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