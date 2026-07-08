Pour le moment métal de la semaine, Stéphane Leclair nous présente le légendaire groupe québécois Voïvod.
Écoutez Stéphane Leclair nous parler de Voïvod en compagnie de l'animatrice Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Voïvod est un groupe métal québécois fondé en 1982 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a sorti 15 albums;
- Voïvod a collaboré avec Metallica, Rush, Iron Maiden, et donné des concerts avec l'Orchestre symphonique de Montréal;
- Yannick Tremblay, fan et responsable du projet PJ Monument, prépare une sculpture en hommage au guitariste Denis "Piggy" D'Amour, décédé en 2005.
- On évoque aussi la bande-annonce de Dune 3, réalisée par Denis Villeneuve, avec Timothée Chalamet et Robert Pattinson, sortie prévue le 18 décembre 2026.