En 2023, Anick Nadeau Fréchette avait 18 ans et elle était clouée aux soins intensifs, sous respirateur, paralysée par un syndrome de Guillain-Barré sévère. Ce sont 30 traitements de plasmaphérèse qui lui ont sauvé la vie.

Le 22 juin dernier, elle a couru 900 kilomètres de Drummondville à Gaspé en relais, en 3 jours, pour redonner, après avoir elle-même bénéficié du don de plasma. Elle nous conte son histoire.

Écoutez Anick Nadeau Fréchette, ancienne patiente atteinte du syndrome de Guillain-Barré, devenue athlète d'ultramarathon.