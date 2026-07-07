Nouveaux sous-marins canadiens

Le gouvernement du Canada a arrêté son choix sur la firme allemande TKMS pour la conception et la construction de douze nouveaux sous-marins.
La facture globale du projet pourrait atteindre 80 milliards de dollars.
En préférant l'offre européenne à celle de l'entreprise sud coréenne Hanwha, Ottawa mise sur la carte de la sécurité et des alliances stratégiques.
Écoutez l'analyse de Justin Massie, professeur titulaire et directeur du Département de science politique à l’université du Québec à Montréal, mardi, à Cantin le matin.
«Parmi les fournisseurs potentiels du contrat avec TK, il y a la firme Armen, donc québécoise, qui ferait une partie de la coque... Il y a d'autres entreprises aussi établies au Québec, comme C-1 notamment, qui feraient partie de ce consortium là.»