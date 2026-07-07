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Critique des experts du troisième lien

«C’est comme si Bernard Drainville aimait se faire mal sur ce dossier-là»

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Entendu dans

Cantin le matin

le 7 juillet 2026 07:18

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Léger
Philippe Léger
«C’est comme si Bernard Drainville aimait se faire mal sur ce dossier-là»
Le ministre Bernard Drainville. / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

À quelques mois des élections provinciales, la Coalition Avenir Québec adopte une stratégie très contrastée.

D’un côté, les élus caquistes ont multiplié les annonces de façon à devenir omniprésents dans l’actualité. De l’autre, ils renouent avec leurs démons au sujet du troisième lien ou encore des transactions de l'ancien ministre Pierre Fitzgibbon.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger analyser le tout, mardi, au micro de Philippe Cantin.

«On a d'un côté ce qui allait mal à la CAQ qui leur revient en pleine figure. Et de l'autre côté, on a cette volonté-là d'incarner le renouveau de la CAQ par une sorte de mouvement, une énergie, quelque chose qui change de l'hyperactivité.»

Philippe Léger

Autres sujets abordés

  • La sortie d'Éric Duhaime sur le coût de la vie;
  • Critique de l’organisation des travaux routiers estivaux à Montréal.

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