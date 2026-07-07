Critique des experts du troisième lien

À quelques mois des élections provinciales, la Coalition Avenir Québec adopte une stratégie très contrastée.

D’un côté, les élus caquistes ont multiplié les annonces de façon à devenir omniprésents dans l’actualité. De l’autre, ils renouent avec leurs démons au sujet du troisième lien ou encore des transactions de l'ancien ministre Pierre Fitzgibbon.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger analyser le tout, mardi, au micro de Philippe Cantin.