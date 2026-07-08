Ça joue dur

Le député Richard Martel quitte le caucus du Parti conservateur de Pierre Poilievre.

Il sera nommé au Sénat par le premier ministre Mark Carney en compagnie de trois autres personnes.

Cette décision entraînera une élection partielle dans Chicoutimi-Le Fjord, un château fort conservateur.

Selon le chroniqueur politique Philippe Léger, cette manœuvre stratégique pourrait permettre aux libéraux de ravir une circonscription clé et affaiblirait du même coup la position de Pierre Poilievre, déjà fragilisé par le départ de cinq de ses députés.

Écoutez son analyse, mercredi, à Cantin le matin.