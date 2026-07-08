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Conflit irano-américain

Moyen-Orient: «On voit un scénario où l'on n'est ni en guerre, ni en paix»

par 98.5

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Entendu dans

Le midi

le 8 juillet 2026 12:40

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Moyen-Orient: «On voit un scénario où l'on n'est ni en guerre, ni en paix»
Des membres des Gardiens de la révolution et des religieux se recueillent sur l'esplanade de la grande mosquée Imam Khomeini Mosalla, alors que les préparatifs sont en cours avant les cérémonies funéraires de plusieurs jours pour le défunt guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, à Téhéran, en Iran, le vendredi 3 juillet 2026. / AP Photo/Vahid Salemi

Les hostilités entre l'Iran et les États-Unis ont à nouveau repris mardi, alors que les Américains ont mené des frappes contre l'Iran. Téhéran affirme que huit de ses soldats sont décédés et a répliqué en frappant 85 sites américains mercredi.

Alors que Donald Trump évoque un succès militaire et un changement de régime à Téhéran, un expert qualifie ces déclarations de bluff et de mensonge à visée électorale. Aucun objectif américain, qu'il s'agisse du démantèlement du programme nucléaire ou de la fin des missiles iraniens, n'a été atteint.

Face à un conflit qui s'étire et à des élections de mi-mandat qui approchent, la stratégie américaine au Moyen-Orient se trouve actuellement dans une impasse critique.

En revanche, le régime iranien fait face à son lot de difficultés également.

Écoutez l'analyse de Thomas Juneau, professeur titulaire à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa.

«Ce qu'on voit devant nous comme scénario, c'est les deux côtés qui vont gérer cette nouvelle réalité-là dans le golfe Persique, où on n'est ni en guerre, mais ni en paix.»

Thomas Juneau

Autre sujet abordé:

  • Selon Thomas Juneau, Israël a été marginalisé par le processus diplomatique.

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