Conflit irano-américain

Les hostilités entre l'Iran et les États-Unis ont à nouveau repris mardi, alors que les Américains ont mené des frappes contre l'Iran. Téhéran affirme que huit de ses soldats sont décédés et a répliqué en frappant 85 sites américains mercredi.

Alors que Donald Trump évoque un succès militaire et un changement de régime à Téhéran, un expert qualifie ces déclarations de bluff et de mensonge à visée électorale. Aucun objectif américain, qu'il s'agisse du démantèlement du programme nucléaire ou de la fin des missiles iraniens, n'a été atteint.

Face à un conflit qui s'étire et à des élections de mi-mandat qui approchent, la stratégie américaine au Moyen-Orient se trouve actuellement dans une impasse critique.

En revanche, le régime iranien fait face à son lot de difficultés également.

Écoutez l'analyse de Thomas Juneau, professeur titulaire à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa.