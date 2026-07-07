En dépit de la sentence contre elle

Marine Le Pen a officiellement été déclarée coupable de détournement de fonds publics par la Cour d’appel de Paris, mais elle a déclaré qu'elle sera néanmoins candidate à l'élection présidentielle de France, en 2027.
Écoutez à ce sujet Romain Chauvet, journaliste indépendant franco-canadien basé à Paris, au micro de Catherine Brisson.
Les sujets discutés;
- Marine Le Pen est reconnue coupable avec trois ans de prison, dont un an ferme, sous bracelet électronique;
- Elle conteste la décision devant la Cour de cassation;
- Marine Le Pen maintient sa candidature à la présidentielle 2027 et elle proclame son innocence;
- Elle affirme former un «duo gagnant» avec Jordan Bardella, malgré les critiques de la gauche et l’incertitude sur sa légitimité.