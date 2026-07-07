En dépit de la sentence contre elle

Marine Le Pen a officiellement été déclarée coupable de détournement de fonds publics par la Cour d’appel de Paris, mais elle a déclaré qu'elle sera néanmoins candidate à l'élection présidentielle de France, en 2027.

Écoutez à ce sujet Romain Chauvet, journaliste indépendant franco-canadien basé à Paris, au micro de Catherine Brisson.

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