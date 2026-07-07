Martin Giroux rend hommage à Richard Desjardins avec son spectacle Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours, présenté dans plusieurs villes du Québec.

Écoutez Martin Giroux parler de son amour pour l'oeuvre de Desjardins et de leur première rencontre, avec Stéphane Leclair et Catherine Brisson.

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