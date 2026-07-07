Martin Giroux rend hommage à Richard Desjardins avec son spectacle Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours, présenté dans plusieurs villes du Québec.
Écoutez Martin Giroux parler de son amour pour l'oeuvre de Desjardins et de leur première rencontre, avec Stéphane Leclair et Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Comment Martin Giroux a fait connaissance avec Richard Desjardins;
- Giroux nous parle de sa relation avec l'oeuvre de Desjardins;
- Il nous parle aussi de son rôle dans Pub Royal (inspiré par Karl Tremblay, des Cowboys Fringants).