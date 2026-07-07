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Richard Martel sera sénateur

«Ça va prendre une autre élection partielle» -Antoine Trépanier

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 juillet 2026 17:46

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
«Ça va prendre une autre élection partielle» -Antoine Trépanier
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Le député québécois au fédéral, Richard Martel, sera sénateur, ce qui pourrait modifier le paysage de la représentation fédérale au Canada.

Écoutez l'analyste Antoien Trépanier commenter la nomination de Richard Martel au sénat canadien, avec Catherine Brisson.

Les sujets discutés

  • Le député conservateur Richard Martel siègera au sénat;
  • Son départ va mener à une autre élection partielle dans les prochains mois;
  • On aborde l’influence de Mark Carney auprès des dirigeants européens, révélée par le Wall Street Journal;
  • Une opération a mené à l’arrestation de 24 personnes liées au meurtre de Hardeep Singh Nijjar, affectant les relations Canada-Inde.

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