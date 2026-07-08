Son complice dans Broue

Qui pense au regretté Marc Messier pense à la grande pièce de théâtre Broue, qui a été présentée plus de 3000 fois sur une période continue de 38 ans.

L'un des complices de Marc Messier dans cette pièce mythique, Marcel Gauthier, rend hommage à son grand ami et partenaire de tennis de longue date.

Écoutez l'acteur Marcel Gauthier, mercredi, à Cantin le matin.