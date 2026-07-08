Les événements tragiques touchant les professionnels en uniforme ravivent souvent des traumatismes enfouis.

Cela met en lumière l'importance cruciale d'accompagner ces hommes et ces femmes qui hésitent encore trop souvent à demander de l'aide par crainte de paraître vulnérables.

Écoutez Geneviève Arguin, directrice générale de La Vigile, une ressource dédiée aux professionnels qui portent ou portaient l’uniforme, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.