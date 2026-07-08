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Professionnels en uniforme

Traumatisme: comment briser le tabou des premiers répondants?

par 98.5

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9:29

Entendu dans

Le midi

le 8 juillet 2026 12:23

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Traumatisme: comment briser le tabou des premiers répondants?
Comment briser le tabou des premiers répondants? / GregDPhotos / Adobe Stock

Les événements tragiques touchant les professionnels en uniforme ravivent souvent des traumatismes enfouis.

Cela met en lumière l'importance cruciale d'accompagner ces hommes et ces femmes qui hésitent encore trop souvent à demander de l'aide par crainte de paraître vulnérables.

Écoutez Geneviève Arguin, directrice générale de La Vigile, une ressource dédiée aux professionnels qui portent ou portaient l’uniforme, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

«Ce sont des superhéros dans leur tête qui ne peuvent pas mettre un genou à terre. Mais derrière cet uniforme-là, évidemment qu'il y a un humain, puis que c'est normal de parfois avoir besoin peut-être d'un soutien professionnel.»

Geneviève Arguin

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