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Côte-Nord

Communauté innue: Pessamit votera sur un accord historique avec Hydro-Québec

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13:12

Entendu dans

Le midi

le 8 juillet 2026 13:39

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin

et autres

Communauté innue: Pessamit votera sur un accord historique avec Hydro-Québec
Victor Henriquez / Cogeco Média

Hydro-Québec, le gouvernement du Québec et la communauté innue de Pessamit se sont entendus sur un protocole d'entente de plusieurs milliards de dollars afin de développer d'importants projets de développement énergétique.

Les habitants de Pessamit se prononceront sur cette entente par voie de référendum ce dimanche. Situé sur la Côte-Nord, le territoire de Pessamit a un potentiel hydroélectrique et éolien immense et non négligeable pour assurer la pérennité de l'autonomie énergétique du Québec.

Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Victor Enriquez à l'émission de Jean-Sébastien Hammal et Valérie Beaudoin.

«Du côté de la communauté, on semble être assez positif sur l'issue du vote. Il y a des débats qui se font au sein de la communauté. Il y a des gens qui sont mécontents, notamment du peu de temps qu'ils ont pour analyser l'entente. Il faut savoir que cette entente-là empêche la communauté de toute poursuite envers le gouvernement et envers Hydro-Québec dans le futur.»

Victor Henriquez

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