Hydro-Québec, le gouvernement du Québec et la communauté innue de Pessamit se sont entendus sur un protocole d'entente de plusieurs milliards de dollars afin de développer d'importants projets de développement énergétique.

Les habitants de Pessamit se prononceront sur cette entente par voie de référendum ce dimanche. Situé sur la Côte-Nord, le territoire de Pessamit a un potentiel hydroélectrique et éolien immense et non négligeable pour assurer la pérennité de l'autonomie énergétique du Québec.

Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Victor Enriquez à l'émission de Jean-Sébastien Hammal et Valérie Beaudoin.