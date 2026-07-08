Chaleur accablante

Les récentes vagues de chaleur et d'humidité soulèvent des questions cruciales sur notre perception de la saison estivale.

Autrefois attendue avec impatience, la chaleur intense suscite désormais de l'inquiétude chez une bonne partie de la population et s'impose comme une charge mentale supplémentaire pour la population.

Face à la multiplication des jours de grande chaleur – dont le nombre annuel de jours au-dessus de 32 °C pourrait dépasser 20 d'ici 2040 au Québec –, la chroniqueuse Maude Goyer met en lumière les impacts majeurs sur notre santé mentale, notre sommeil et même sur l'économie locale.

De plus, elle souligne que la chaleur révèle des inégalités sociales flagrantes, les écarts de fraîcheur suivant de près les écarts de revenus.

Écoutez Maude Goyer, mercredi, à Cantin le matin.