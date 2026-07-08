Un problème d'aiguillage cette fois...

Un problème d'aiguillage survenu mercredi matin sur le Réseau express métropolitain (REM) a forcé la mise en place d'une navette ferroviaire pour assurer la liaison.

Cet incident fait suite à une autre interruption survenue la veille en direction de Brossard, causée par le bris d'un équipement de support de la caténaire.

Écoutez le porte-parole de Pulsar, Maxime Laliberté, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

Bien que conscient de la frustration des usagers face à ces pannes répétitives, Maxime Laliberté assure que les équipes sont mobilisées et deviennent de plus en plus agiles pour limiter les impacts, notamment grâce à un déploiement plus rapide des navettes.