Décès de Marc Messier

Le milieu artistique et le public québécois pleurent, mardi, la perte du légendaire comédien Marc Messier, décédé à l'âge de 78 ans des suites d'une brève maladie.
Ému aux larmes, son complice de longue date Éric Hoziel a tenu à saluer non seulement le monument public, mais aussi l'homme d'une classe et d'un humour incomparables qu'il côtoyait dans l'intimité.
Écoutez le comédien et animateur de l'édition estivale des Amateurs de sports, Éric Hoziel, réagir au décès de son ami, Marc Messier, mardi.
«C'était mon chum, on soupait ensemble, on faisait des activités ensemble, on jouait au tennis. [...] C'est quelqu'un qui méritait d'être connu parce que, oui, on connaît le personnage public, il y avait l'humilité, il y avait du talent, mais c'était un gars qui avait de la classe puis qui avait un humour incomparable.»