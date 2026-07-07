Carton rouge annulé

La communauté football est encore ébranlée par le scandale qui secoue la FIFA à la suite du retrait d’un carton rouge attribué à un jour l'équipe américaine à la Coupe du monde.

La possible ingérence du président américain Donald Trump qui aurait personnellement demandé au président de la FIFA de retirer la sanction a créé l’indignation partout dans le monde.

Ce scandale n’a pas empêché la Belgique de remporter son match 4-1 face aux Etats-Unis lundi soir.

Au contraire, toute cette affaire a sûrement impacté négativement le jeu de l’équipe américaine qui a finalement été éliminée du tournoi.

Ecoutez Wandrille Lefebvre, ancien joueur du CF Montréal et analyste, mardi, au micro de Philippe Cantin.