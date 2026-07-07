Carton rouge annulé

La communauté football est encore ébranlée par le scandale qui secoue la FIFA à la suite du retrait d’un carton rouge attribué à un jour l'équipe américaine à la Coupe du monde.
La possible ingérence du président américain Donald Trump qui aurait personnellement demandé au président de la FIFA de retirer la sanction a créé l’indignation partout dans le monde.
Ce scandale n’a pas empêché la Belgique de remporter son match 4-1 face aux Etats-Unis lundi soir.
Au contraire, toute cette affaire a sûrement impacté négativement le jeu de l’équipe américaine qui a finalement été éliminée du tournoi.
Ecoutez Wandrille Lefebvre, ancien joueur du CF Montréal et analyste, mardi, au micro de Philippe Cantin.
«C'est douteux ça met Gianni Infantino, le président de la FIFA, dans l'embarras parce que tout à coup, ça ouvre une boîte de Pandore dans laquelle on se dit “bon ben pourquoi pas utiliser à ce moment là les contacts au plus haut sommet de l'état quand on est un pays puissant, pour peut être venir faire la différence dans des moments comme ça”.»