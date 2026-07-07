Anxiété en ligne

Un sentiment d'essoufflement et d'anxiété s'installe chez plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux.

La chroniqueuse et humoriste Ariane Brunet indique que le fonctionnement des algorithmes de géants comme Instagram, Facebook ou TikTok exploitent délibérément nos insécurités et nos craintes pour nous piéger dans une quête incessante de dopamine et pour maximiser notre temps d'écran.

Écoutez la chroniqueuse Ariane Brunet parler de l'angoisse des utilisateurs de réseaux sociaux, mardi, à Cantin le matin.