Hommage à Mohamed Lamine Ben Redouane

Les témoignages et les hommages émergent de tous les côtés, quelques heures avant le début de la cérémonie visant à rendre hommage au policier Mohamed Lamine Ben Redouane.

Des milliers de représentants issus des quatre coins du pays ont fait le déplacement pour assister à cet événement solennel.

Cette cérémonie difficile est jugée comme nécessaire pour toute la communauté policière affectée par la mort de l’un des leurs.

Écoutez le ministre de la Sécurité intérieure, Ian Lafrenière, et le journaliste de La Presse Vincent Larouche, mardi, au micro de Philippe Cantin.