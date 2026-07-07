Tribunal spécialisé en violence sexuelle

Le dernier des 36 tribunaux spécialisés en violence sexuelle a été lancé lundi à Longueuil.

Le ministère de la Justice affirme que ce tribunal permettra de mieux répondre aux besoins et aux réalités de chaque victime et de chaque région.

Les victimes bénéficient notamment d’un meilleur soutien lorsqu’elles décident de porter plainte, mais plusieurs considèrent que le travail n’est pas terminé.

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, elle-même victime, réclame la fin des procès devant jury.

Écoutez le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, faire le point, mardi, au micro de Philippe Cantin.