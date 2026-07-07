Expert fiscal sur Tik tok

En matière de conseils financiers, le pire côtoie parfois le meilleur sur les réseaux sociaux.

Le chroniqueur financier Alexandre Leblond tire toutefois la sonnette d'alarme après la diffusion d'une vidéo virale de l'influenceur canadien Kevin J. Johnston, suivi par plus de 100 000 abonnés.

Autoproclamé «expert fiscal numéro un au Canada», Johnston propage des déclarations erronées qui pourraient coûter très cher aux épargnants d'ici.

Écoutez le chroniqueur financier Alexandre Leblond faire le point, mardi, au micro de Philippe Cantin.