Crise du logement et précarité à Montréal

Si une augmentation moyenne de seulement 6% des loyers survenait à Montréal, pas moins de 30 000 citoyens supplémentaires basculeraient dans la précarité.
C'est ce qu'indique une étude citée par la nouvelle présidente-directrice générale de Centraide du Grand Montréal, Tasha Blackman.
Les chiffres du marché immobilier montréalais sont également inquiétants.
En moins d'un an, l'étude observe une hausse fulgurante de 33,1% des coûts de location dans la métropole.
Écoutez Tasha Lackman faire le point, mardi, à Cantin le matin.
«Cette année, on a quand même eu 3.1% d'augmentation de loyers et on a vu l'impact le 1er juillet [...] La face de la pauvreté change. On voit de plus en plus de gens qui travaillent, qui ont des revenus de travail, d'emploi, qui ont des difficultés...»