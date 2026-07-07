Crise du logement et précarité à Montréal

Si une augmentation moyenne de seulement 6% des loyers survenait à Montréal, pas moins de 30 000 citoyens supplémentaires basculeraient dans la précarité.

C'est ce qu'indique une étude citée par la nouvelle présidente-directrice générale de Centraide du Grand Montréal, Tasha Blackman.

Les chiffres du marché immobilier montréalais sont également inquiétants.

En moins d'un an, l'étude observe une hausse fulgurante de 33,1% des coûts de location dans la métropole.

Écoutez Tasha Lackman faire le point, mardi, à Cantin le matin.