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Crise du logement et précarité à Montréal

«La face de la pauvreté change» -Tasha Lackman

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 7 juillet 2026 09:46

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«La face de la pauvreté change» -Tasha Lackman
Si une augmentation moyenne de seulement 6 % des loyers survenait à Montréal, pas moins de 30 000 citoyens supplémentaires basculeraient instantanément dans la précarité. / Adobe stock / ALF photo

Si une augmentation moyenne de seulement 6% des loyers survenait à Montréal, pas moins de 30 000 citoyens supplémentaires basculeraient dans la précarité.

C'est ce qu'indique une étude citée par la nouvelle présidente-directrice générale de Centraide du Grand Montréal, Tasha Blackman.

Les chiffres du marché immobilier montréalais sont également inquiétants.

En moins d'un an, l'étude observe une hausse fulgurante de 33,1% des coûts de location dans la métropole.

Écoutez Tasha Lackman faire le point, mardi, à Cantin le matin.

«Cette année, on a quand même eu 3.1% d'augmentation de loyers et on a vu l'impact le 1er juillet [...] La face de la pauvreté change. On voit de plus en plus de gens qui travaillent, qui ont des revenus de travail, d'emploi, qui ont des difficultés...»

Tasha Lackman

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