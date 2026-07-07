Cérémonie pour l’agent Lamine Benredouane

Le Service de police de la Ville de Montréal s’apprête à rendre un dernier hommage à l'agent Mohamed Lamine Ben Redouane, tué lors de la fusillade dans le quartier Côte-des-Neiges le 22 juin dernier.

Plus de 5 000 policiers de partout au Canada vont faire le déplacement pour marcher en son honneur dans les rues de Montréal.

Avant que cette journée riche en émotions ne commence, le chef de la police de Montréal, Fady Dagher, a tenu à prendre la parole.

Écoutez le chef de la police de Montréal, Fady Dagher, et les commentaires du journaliste Vincent Larouche de La Presse, mardi, à Cantin le matin.