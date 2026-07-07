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Cérémonie pour l’agent Lamine Benredouane

«On a des émotions à vivre, derrière chaque uniforme il y a des humains»

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Entendu dans

Cantin le matin

le 7 juillet 2026 07:54

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«On a des émotions à vivre, derrière chaque uniforme il y a des humains»
Le chef de la police de Montréal Fady Dagher à la suite de la fusillade du 22 juin 2026. / Christopher Katsarov / La Presse Canadienne

Le Service de police de la Ville de Montréal s’apprête à rendre un dernier hommage à l'agent Mohamed Lamine Ben Redouane, tué lors de la fusillade dans le quartier Côte-des-Neiges le 22 juin dernier.

Plus de 5 000 policiers de partout au Canada vont faire le déplacement pour marcher en son honneur dans les rues de Montréal.

Avant que cette journée riche en émotions ne commence, le chef de la police de Montréal, Fady Dagher, a tenu à prendre la parole.

Écoutez le chef de la police de Montréal, Fady Dagher, et les commentaires du journaliste Vincent Larouche de La Presse, mardi, à Cantin le matin.

«La force du SPVM, et ça l'a toujours été, on est extrêmement résilient. On a une force policière qui rebondit rapidement et reprend ses forces. D'ailleurs, Mohamed aurait beaucoup, beaucoup aimé qu'on réagisse de cette manière-là»

Fady Dagher

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