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Mondial 2026

La Belgique corrige les États-Unis 4-1

par 98.5 Sports | Modifié le 6 juillet 2026 à 23:57

La Belgique corrige les États-Unis 4-1
La Belgique célèbre son troisième but à la suite d'une bourde du gardien américain Matt Freese. / AP/Ted S. Warren

Même avec Folarin Balogun, la tâche était trop lourde pour les Américains.

La Belgique a facilement obtenu son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde, lundi soir, à Seattle, en corrigeant les États-Unis 4-1.

Les Américains pouvaient aligner Folarin Balogun, vu que le carton rouge dont il faisait l'objet a été suspendu à la suite d'une intervention du président Donald Trump auprès de la FIFA, mais les joueurs de la Belgique n'ont pas fait dans le détail.

Charles De Ketelaere (9', 33'), Hans Vanaken (57'), à la suite d'une bourde monumentale du gardien américain Matt Freese, et Romelu Lukaku (93'), encore une fois à la suite d'une erreur dans leur zone des Américians, ont inscrit les buts de la Belgique qui vont affronter l'Espagne, victorieuse du Portugal, en quarts de finale.

Les Américains ont marqué leur seul but à la 31e minute, lorsque Youri Tielemans a fait dévier un coup franc de Malik Tillman dans son propre filet.

En raison de cette défaite, les équipes des trois pays hôtes du Mondial 2026 (Canada, États-Unis, Mexique) sont éliminées. 

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