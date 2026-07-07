Concert hommage

Le 1er août prochain, le Parc olympique sera le théâtre d’un événement d’envergure intitulé «Feu sacré», visant à célébrer le 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal de 1976.

Cette célébration réunira sur scène des icônes de notre culture comme Robert Charlebois et Ariane Moffatt, le collectif Les sept doigts de la main, ainsi que la légendaire gymnaste roumaine Nadia Comăneci.

À l'animation, le public retrouvera le descripteur émérite Pierre Houde, qui a participé à cet été mémorable de 1976.

Écoutez Pierre Houde faire le point en vue de cet événement, mardi, au micro de Philippe Cantin.