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Concert hommage

Pierre Houde pilotera les célébrations des 50 ans des Jeux de Montréal

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 7 juillet 2026 08:58

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Pierre Houde pilotera les célébrations des 50 ans des Jeux de Montréal
Le 1er août prochain, le Parc olympique célébrera le 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal de 1976. / Presse Canadienne / archives

Le 1er août prochain, le Parc olympique sera le théâtre d’un événement d’envergure intitulé «Feu sacré», visant à célébrer le 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal de 1976.

Cette célébration réunira sur scène des icônes de notre culture comme Robert Charlebois et Ariane Moffatt, le collectif Les sept doigts de la main, ainsi que la légendaire gymnaste roumaine Nadia Comăneci.

À l'animation, le public retrouvera le descripteur émérite Pierre Houde, qui a participé à cet été mémorable de 1976.

Écoutez Pierre Houde faire le point en vue de cet événement, mardi, au micro de Philippe Cantin.

«Le but, en fait, c'est l'un des buts très importants de ce cinquantenaire et de ce spectacle, c'est de passer la flamme et passer le flambeau à une autre, à une plus jeune génération qui n'a pas connu, qui n'a pas vécu les Jeux sur le terrain de Montréal...»

Pierre Houde

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