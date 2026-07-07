Nouveau lien autoroutier à Québec

La Caisse de dépôt et placement du Québec, via sa filiale CDPQ Infra, refuse officiellement de participer à l’appel d’intérêt international lancé par le gouvernement de la CAQ afin de réaliser le troisième lien à Québec.

Cette décision majeure qui fait grandement réagir dans la Capitale-Nationale.

Pour Pascal Paradis, député du Parti québécois dans Jean-Talon, ce refus cinglant n'a rien d'une surprise.

Il dénonce une gestion «au pif» de la part de la CAQ, qui ignore la science et les données rigoureuses au profit d'intérêts partisans.

Écoutez la réaction du député péquiste Pascal Paradis, mardi, à Cantin le matin.