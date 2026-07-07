Des restrictions dans certaines régions

Depuis le début de l’été, plusieurs incendies se sont déclarés au Québec, notamment dans le nord du Québec, mais aussi en Abitibi et sur la Côte-Nord.

Plusieurs restrictions sont d’ailleurs en vigueur alors qu’il reste encore certains feux évalués «hors de contrôle» par la SOPFEU.

Plusieurs pompiers d’autres provinces canadiennes sont d’ailleurs venus en renfort aux équipes sur place pour limiter les risques de propagation.

Écoutez Isabelle Gariépy, conseillère à la prévention et aux communications à la SOPFEU, faire le point, mardi, à Cantin le matin.