Elle devra porter un bracelet électronique

Marine Le Pen a officiellement été déclarée coupable de détournement de fonds publics par la Cour d’appel de Paris.

L’ancienne cheffe du Rassemblement national a été condamnée à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, et à une peine d'inéligibilité de 45 mois, dont 30 mois de sursis.

Elle pourrait donc légalement se présenter à la prochaine élection présidentielle en portant un bracelet électronique.

Cependant, madame Le Pen avait déjà fait savoir qu’elle ne souhaitait pas mener sa campagne si elle était condamnée à porter un bracelet électronique.

Écoutez Romain Chauvet, journaliste indépendant présentement à Paris, faire le point, mardi, au micro de Philippe Cantin.