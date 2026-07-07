Si le Stade olympique est source de plusieurs critiques aujourd’hui, il a accueilli des événements grandioses qui restent encore gravés dans la mémoire culturelle du Québec et de Montréal.

De l’émeute au concert de Metallica en passant par le concert qui a inspiré à Roger Waters l’écriture de la chanson Another Brick in the Wall, le lieu emblématique célèbre 50 ans de rendez-vous marquants.

Écoutez la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix faire le récit des événements, mardi, au micro de Philippe Cantin.

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