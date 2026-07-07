Sous-marins canadiens

C’est finalement avec l’entreprise allemande TKMS que le gouvernement canadien a conclu une entente pour développer la flotte de sous-marins de la Marine royale.
Le coût total du contrat et le nombre d’appareils n’ont pas été dévoilés.
Une annonce qui promet d’être profitable pour le Québec, puisque l’entente de TKMS profitera davantage aux entreprises de la province que celles des entreprises concurrentes qui n’ont pas été retenues.
Écoutez Philippe Cantin et la journaliste Caroline Bertrand faire le point sur les principales actualités du jour, mardi, à l’émission Cantin le matin.
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