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Sous-marins canadiens

Partenariat avec TKMS: une bonne nouvelle pour le Québec ?

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 7 juillet 2026 06:34

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Partenariat avec TKMS: une bonne nouvelle pour le Québec ?
Le premier nimistre Mark Carney a fait l'annonce du partenariat avec TKMS à Halifax. / Darren Calabrese / La Presse Canadienne

C’est finalement avec l’entreprise allemande TKMS que le gouvernement canadien a conclu une entente pour développer la flotte de sous-marins de la Marine royale.

Le coût total du contrat et le nombre d’appareils n’ont pas été dévoilés.

Une annonce qui promet d’être profitable pour le Québec, puisque l’entente de TKMS profitera davantage aux entreprises de la province que celles des entreprises concurrentes qui n’ont pas été retenues.

Écoutez Philippe Cantin et la journaliste Caroline Bertrand faire le point sur les principales actualités du jour, mardi, à l’émission Cantin le matin.

Autres sujets abordés

  • Troisième lien à Québec : CDPQ Infra écarte catégoriquement sa participation à l’appel d’intérêt international lancé par la CAQ;
  • La chaleur extrême sur les rails est montrée du doigt pour expliquer le déraillement d’un train à Repentigny;
  • La Cour d'appel de Paris rend son jugement aujourd'hui sur l'éligibilité de Marine Le Pen ;
  • Air Canada réduit le nombre d'agents de bord francophones sur plusieurs liaisons internationales;
  • Deux bombes ont explosé à Damas près de l'hôtel où logeait le président français Emmanuel Macron;
  • Canicule au Tour de France : des mesures d'adaptation et un protocole de ravitaillement ont été déployés;
  • Les Belges ont éliminé les États-Unis 4 à 1 lors d’un match hautement politique entourant le joueur Folarin Balogun;
  • Malgré des profits records de Samsung, les marchés asiatiques et américains reculent;
  • Les funérailles de Mohamed Lamine Ben Redouane, tué en devoir, ont lieu au Centre Bell.

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