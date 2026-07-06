Funérailles nationales de l'Ayatollah Khamenei

20 millions de fidèles sont attendus aux funérailles hors norme du Guide suprême iranien, Ali Khamenei, éliminé lors de frappes israélo-américaines en février dernier.

Le cortège funéraire, qui s'étire sur six jours, traversera cinq villes de l'Iran

Plusieurs s'interrogent sur l'absence mystérieuse de son fils et successeur, Mojtaba Khamenei, ce qui alimente les rumeurs à l'effet qu'il aurait pu être bléssé dernièrement.

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