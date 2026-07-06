Phénomène inexpliqué

Christian Page analyse les phénomènes paranormaux depuis des années et, pour une première fois, il se confie sur l’événement qui l’a poussé à s’intéresser à cette discipline.

Pour cela, il faut remonter à une nuit d’été en 1973, où il fait de l’auto-stop à proximité de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix.

Alors qu’il se trouve sur une partie de la route moins éclairée, une voiture arrive à sa hauteur et manque de foncer sur lui. Avant l’impact, il se souvient d’avoir eu l’impression d’être soulevé du sol et projeté en douceur au-dessus du véhicule.

Et l’histoire ne s’arrête pas là…

Écoutez le chroniqueur en actualités paranormales, Christian Page, lundi, au micro de Marie-Claude Lavallée.