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Phénomène inexpliqué

L’événement paranormal qui a construit la passion de Christian Page

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 6 juillet 2026 11:39

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Christian Page
Christian Page
L’événement paranormal qui a construit la passion de Christian Page
Christian Page / Cogeco Média

Christian Page analyse les phénomènes paranormaux depuis des années et, pour une première fois, il se confie sur l’événement qui l’a poussé à s’intéresser à cette discipline.

Pour cela, il faut remonter à une nuit d’été en 1973, où il fait de l’auto-stop à proximité de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix.

Alors qu’il se trouve sur une partie de la route moins éclairée, une voiture arrive à sa hauteur et manque de foncer sur lui. Avant l’impact, il se souvient d’avoir eu l’impression d’être soulevé du sol et projeté en douceur au-dessus du véhicule.

Et l’histoire ne s’arrête pas là…

Écoutez le chroniqueur en actualités paranormales, Christian Page, lundi, au micro de Marie-Claude Lavallée.

«Au moment où je me relève, il y a deux choses qui me frappent: je n'entends plus le vent dans les arbres et j'ai la sensation de présence autour de moi, qu'il y a des gens. Et au même moment où je me dis ça, je sens des mains qui se jettent sur moi de manière agressive.»

Christian Page

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