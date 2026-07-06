Un reportage de La Presse paru ce week-end met le doigt sur un fait plutôt étonnant en ce moment dans plusieurs commerces de vêtements: les cabines d’essayage sont en voie de disparition.

Écoutez à ce sujet Andréanne Marquis, fondatrice de l’entreprise Womance, en compagnie de Catherine Brisson.

La propriétaire admet avoir été étonnée du reportage.

«Nous, s'il y a bien quelque chose qu'on essaie de perfectionner: c'est la salle d'essayage. En fait, c'est de la rendre plus belle... Rendre les femmes plus belles dans la salle d'essayage. Donc ça, ça m'a vraiment surpris de cette nouvelle-là», dit-elle.

Cette dernière, une «fervente du web», défend néanmoins l’importance d’offrir des cabines attrayantes pour l’expérience client, malgré la montée des ventes en ligne (50 % web, 50 % boutiques physiques).

Elle insiste sur la personnalisation, l’éclairage flatteur et l’impact des réseaux sociaux.