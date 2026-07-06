Lancement de l''édition 2026 du Tour CIBC

L'édition 2026 du Tour CIBC Charles-Bruneau est officiellement lancée et célèbre ses 30 ans d'existence.

55 millions de dollars ont été amassés par la Fondation Charles-Bruneau pour la recherche sur le cancer pédiatrique.

L'organisation ne ralentit pas la cadence et s'est engagée à verser 50 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les quatre centres Charles-Bruneau du Québec (Sainte-Justine, le Children's, Québec et Sherbrooke).

Ces installations permettent à chaque enfant diagnostiqué de recevoir les meilleurs protocoles de soins et d'offrir un espoir concret de guérison face aux leucémies et aux tumeurs cérébrales.

Écoutez le porte-parole de l'événement, Pierre Bruneau, dresser le bilan des 30 ans d'existence de la Fondation Charles-Bruneau, lundi, à Cantin le matin.