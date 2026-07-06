La FIFA annule un carton rouge

La Fédération belge est furieuse après que la FIFA ait accepté d’annuler un carton rouge qui avait été attribué à un joueur de l’équipe des États-Unis. Les deux pays doivent s’affronter lundi après-midi.

Selon les informations du New York Times, Donald Trump lui-même aurait appelé le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour lui demander de réexaminer la décision prise à l’encontre de Folarin Balogun.

Si certains partisans américains applaudissent la décision, elle est critiquée partout ailleurs dans le monde.

L’Union des associations européennes de football (UEFA) a elle-même qualifié la décision d’incompréhensible et d’injustifiable.

La Fédération de football belge a fait appel de la décision, mais a peu d’espoir qu’une décision soit rendue si tard avant le match.

Écoutez Céline Erciyas, étudiante belge en diplomatie et sport à la Loughborough University à Londres, réagir à la nouvelle au micro de Philippe Cantin.