Manque de ressources en obstétrique

Le service d'obstétrique de l’hôpital de Ville-Marie au Témiscamingue est fermé pour la période estivale, ce qui oblige les patientes enceintes à parcourir 150 kilomètres en voiture pour aller faire leur consultation à Rouyn-Noranda.

Une situation désagréable pour les familles, mais aussi dangereuse alors que ces longs trajets en voiture peuvent augmenter les risques de morbidité de près de 18%.

Ce problème n’est pas exclusif à l’Abitibi, on retrouve des situations similaires à Lac-Mégantic ou encore à Matane présentement.

Écoutez l’ancienne députée solidaire Émilise Lessard-Therrien aborder le tout, lundi, au micro de Philippe Cantin.

Elle raconte ce que les femmes enceintes doivent parcourir pour retrouver le service d’obstétrique le plus proche lorsqu’elles se trouvent au Témiscamingue.