La ligne de parti à tout prix

Les propos du candidat du Parti libéral Farnell Morisset au sujet de la souveraineté du Québec, tenus dans un balado, ne font pas l’unanimité au sein de son parti.

S’il reste ferme sur ses positions, son éloignement de la ligne de parti a généré un certain malaise.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger aborder le tout, lundi, au micro de Philippe Cantin.

Il critique les sanctions imposées aux candidats qui choisissent de suivre leurs croyances personnelles plutôt que de suivre les idées du parti à tout prix.