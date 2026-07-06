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La ligne de parti à tout prix

«Ça donne des politiciens qui arrêtent de réfléchir puis qui sont très plates»

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 6 juillet 2026 07:26

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Léger
Philippe Léger
«Ça donne des politiciens qui arrêtent de réfléchir puis qui sont très plates»
Philippe Léger / Cogeco Média

Les propos du candidat du Parti libéral Farnell Morisset au sujet de la souveraineté du Québec, tenus dans un balado, ne font pas l’unanimité au sein de son parti.

S’il reste ferme sur ses positions, son éloignement de la ligne de parti a généré un certain malaise.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger aborder le tout, lundi, au micro de Philippe Cantin.

Il critique les sanctions imposées aux candidats qui choisissent de suivre leurs croyances personnelles plutôt que de suivre les idées du parti à tout prix.

«Puis, si on s'éloigne moindrement de la ligne de parti, on se fait taper sur les doigts et qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des politiciens qui arrêtent de réfléchir puis qui sont souvent très plates.»

Philippe Léger

Autres sujets abordés

  • Le gouvernement fédéral développe sa politique d’achats militaires;
  • Pierre Dufour sera candidat pour le Parti libéral après avoir été exclu de la CAQ il y a quelques mois.

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