Des outils pour démasquer les fraudeurs

Vanessa Larivière une fausse conseillère financière, a réussi à soutirer près de 100 000 $ à deux de ses amis avant d'être condamnée à six mois de prison.

Il existe toutefois de nombreux outils afin d'éviter de tomber dans ce type de pièges.

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond partager ses conseils afin d'éviter les fraudes, lundi, à Cantin le matin.