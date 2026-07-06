Trop vieux pour les camps

Alors que l’on vient d'entamer les congés estivaux, plusieurs parents se soucient des activités que vont faire leurs enfants dans les prochaines semaines.

La situation est encore plus difficile pour ceux qui sont trop vieux pour participer aux camps de jour, mais encore trop jeunes pour travailler.

Plusieurs parents décrivent des jeunes adolescents en errance dans la maison, trop souvent devant leurs écrans.

Comment approcher la situation et proposer des activités aux enfants tout en leur permettant de se reposer ?

Écoutez le docteur Olivier Jamoulle, pédiatre spécialisé en médecine de l'adolescence et chef de la section de médecine de l'adolescence au CHU Sainte-Justine, livrer ses conseils, lundi, à Cantin le matin.