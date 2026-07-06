 Aller au contenu
Hausse des abandons après le 1er juillet

«Un animal, c'est un être sensible, c'est pas un meuble» -Sylvie Bourbonnière

par 98.5

0:00
5:50

Entendu dans

Cantin le matin

le 6 juillet 2026 08:52

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Un animal, c'est un être sensible, c'est pas un meuble» -Sylvie Bourbonnière
SPCA de Montréal / La presse canadienne / Christinne Muschi

La SPCA de Montréal fait face à une vague d'abandons cruels après le 1er juillet. L'organisme dénombre 110 animaux errants retrouvés dans des conditions révoltantes.

La directrice de la SPCA de Montréal,Sylvie Bourbonnière, rapporte avoir retrouvé un chien laissé en plein soleil sur un balcon sans eau ni nourriture, un autre attaché à un arbre sur le Mont Royal, et même un chaton scellé dans une boîte de carton au fond d'une ruelle.

Selon elle ces actes de cruauté sont exacerbés par la crise du logement actuelle alors que 87% des propriétaires du Québec refusent toujours la cohabitation avec les animaux.

Écoutez la directrice de la SPCA de Montréal Sylvie Bourbonnière faire le bilan des abandons d'animaux, lundi, à Cantin le matin.

«Un animal, c'est un être sensible, c'est pas un meuble qu'on laisse sur le coin d'une rue ou qu'on abandonne derrière soi quand on quitte un appartement.»

Sylvie Bourbonnière

Vous aimerez aussi

Tour de rein: pourquoi vous ne devriez pas vous précipiter chez le médecin
Cantin le matin
Tour de rein: pourquoi vous ne devriez pas vous précipiter chez le médecin
0:00
8:30
Spécial «Agricole» | L’énigme du lundi 6 juillet
Cantin le matin
Spécial «Agricole» | L’énigme du lundi 6 juillet
0:00
2:23
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Cantin le matin

Voir tout
«Chaque jour, une famille apprend que son enfant a le cancer» -Pierre Bruneau
Rattrapage
Lancement de l''édition 2026 du Tour CIBC
«Chaque jour, une famille apprend que son enfant a le cancer» -Pierre Bruneau
Bientôt un film ou une série sur le mariage Swift-Kelce?
Rattrapage
Les fans devront attendre
Bientôt un film ou une série sur le mariage Swift-Kelce?
Tour de rein: pourquoi vous ne devriez pas vous précipiter chez le médecin
Rattrapage
Chronique Santé avec la Dre Elizabeth Dougherty
Tour de rein: pourquoi vous ne devriez pas vous précipiter chez le médecin
Des femmes forcées de parcourir 150 kilomètres pour accoucher
Rattrapage
Manque de ressources en obstétrique
Des femmes forcées de parcourir 150 kilomètres pour accoucher
Canada au Mondial: «Il y a encore tellement de belles années » -Jérémy Filosa
Rattrapage
Mondial 2026
Élimination du Canada face au Maroc
Canada au Mondial: «Il y a encore tellement de belles années » -Jérémy Filosa
Manque de place pour les fonctionnaires: «C’est le bordel et c’est mal organisé»
Rattrapage
Quatre jours au bureau obligatoire
Manque de place pour les fonctionnaires: «C’est le bordel et c’est mal organisé»
Les Belges furieux: «Cette décision est sans précédent, elle sort de nulle part»
Rattrapage
Mondial 2026
La FIFA annule un carton rouge
Les Belges furieux: «Cette décision est sans précédent, elle sort de nulle part»
L'Iran en deuil: «On attend plus de 20 millions de personnes» -Alexandra Szacka
Rattrapage
Funérailles nationales de l'Ayatollah Khamenei
L'Iran en deuil: «On attend plus de 20 millions de personnes» -Alexandra Szacka
Comment occuper nos jeunes ados pendant les congés estivaux?
Rattrapage
Trop vieux pour les camps
Comment occuper nos jeunes ados pendant les congés estivaux?
«Les changements climatiques ne nous ignoreront pas» - Steven Guilbault
Rattrapage
Le nouveau pipeline ne fait pas l'unanimité
«Les changements climatiques ne nous ignoreront pas» - Steven Guilbault
Déraillement à Repentigny: «On a été chanceux dans notre malchance»
Rattrapage
Accident spectaculaire
Déraillement à Repentigny: «On a été chanceux dans notre malchance»
Arnaque à la fausse conseillère financière: 100 000 dollars perdus
Rattrapage
Des outils pour démasquer les fraudeurs
Arnaque à la fausse conseillère financière: 100 000 dollars perdus
«Ça donne des politiciens qui arrêtent de réfléchir puis qui sont très plates»
Rattrapage
La ligne de parti à tout prix
«Ça donne des politiciens qui arrêtent de réfléchir puis qui sont très plates»
Carton rouge retiré: Donald Trump fait plier la FIFA
Rattrapage
Mondial 2026
Corruption à la Coupe du monde?
Carton rouge retiré: Donald Trump fait plier la FIFA