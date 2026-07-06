Hausse des abandons après le 1er juillet

La SPCA de Montréal fait face à une vague d'abandons cruels après le 1er juillet. L'organisme dénombre 110 animaux errants retrouvés dans des conditions révoltantes.

La directrice de la SPCA de Montréal,Sylvie Bourbonnière, rapporte avoir retrouvé un chien laissé en plein soleil sur un balcon sans eau ni nourriture, un autre attaché à un arbre sur le Mont Royal, et même un chaton scellé dans une boîte de carton au fond d'une ruelle.

Selon elle ces actes de cruauté sont exacerbés par la crise du logement actuelle alors que 87% des propriétaires du Québec refusent toujours la cohabitation avec les animaux.

Écoutez la directrice de la SPCA de Montréal Sylvie Bourbonnière faire le bilan des abandons d'animaux, lundi, à Cantin le matin.