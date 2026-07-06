Le nouveau pipeline ne fait pas l'unanimité

L'ex-ministre libéral Steven Guilbeault se dit profondément déçu de la décision du premier ministre Mark Carney de construire un nouveau pipeline dans l'ouest canadien.

Selon l'ancien ministre de l'Environnement, cette association avec l'Alberta de Danielle Smith contredit directement la plateforme électorale sur laquelle son parti a été élu.

Steven Guilbeault déplore également l'investissement massif de fonds publics et le manque d'intérêt du secteur privé.

Selon lui la situation est «indécente» alors que l'industrie pétrolière canadienne continue d'enregistrer des profits records.

Écoutez la critique de Steven Guilbeault, député de Laurier Ste-Marie pour le caucus libéral, lundi, à Cantin le matin.