Les États-Unis refusent catégoriquement de renouveler l'accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique sous sa forme actuelle.

L’administration Trump impose plutôt une révision annuelle du traité jusqu’en 2036, une stratégie qui intensifie grandement l'incertitude économique pour les entreprises d'ici.

L'économie canadienne peut-elle tenir le coup avec cette nouvelle façon de négocier?

Écoutez Yan Cimon, professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval, aborder le sujet, jeudi, au Midi.

Selon l'expert, Washington cherche à obtenir des concessions tarifaires majeures et privilégie désormais des ententes bilatérales.