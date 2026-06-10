Le film français Qui brille au combat, un drame autobiographique de l'actrice et réalisatrice Joséphine Japy, est maintenant à l'affiche dans les cinémas québécois.
L'histoire s'attarde au quotidien encombré de défis d'une famille dont la fille cadette est atteinte d'un syndrome très rare.
Écoutez Pierre-Yves Cardinal, qui y tient l'un des rôles principaux, en discuter mercredi au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp et de l'animateur Philippe Cantin.
«Ce qui m'attirait de ce projet-là, c'était à quel point ça demandait d'être très intime dans les dialogues, le scénario, tout ça. C'est une histoire qui est personnelle. Donc, ça m'interpellait beaucoup d'avoir à rentrer dans un jeu sans artifice. C'est un film qui est plein d'émotions, qui a beaucoup de lumière aussi, d'humour, mais c'est un projet qui est personnel.»