Le film français Qui brille au combat, un drame autobiographique de l'actrice et réalisatrice Joséphine Japy, est maintenant à l'affiche dans les cinémas québécois.

L'histoire s'attarde au quotidien encombré de défis d'une famille dont la fille cadette est atteinte d'un syndrome très rare.

Écoutez Pierre-Yves Cardinal, qui y tient l'un des rôles principaux, en discuter mercredi au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp et de l'animateur Philippe Cantin.