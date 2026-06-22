Industrie du cinéma

Très attendu, Histoire de jouets 5 a attiré les foules au cinéma, récoltant plus de 160 millions de dollars au box-office en Amérique du Nord.

Ce démarrage historique représente un record pour la franchise et se classe au deuxième rang de l'histoire pour un film d'animation, tout juste derrière Les Indestructibles 2.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix faire le point, lundi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

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