Couple d'élus qui ont été maires de la même ville

L’ancien maire de Sherbrooke Bernard Sévigny fait son retour en politique comme candidat du Parti québécois dans Richmond, alors que sa conjointe, Marie-Claude Bibeau, occupe depuis peu le poste de mairesse de Sherbrooke après une carrière comme ministre fédérale au sein du gouvernement Trudeau.

Écoutez Marie-Claude Bibeau et Bernard Sévigny discuter de leur situation inhabituelle, mais qu’ils parviennent à concilier avec leur vie de couple, jeudi, au micro de l’émission Le Midi.