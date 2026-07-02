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Couple d'élus qui ont été maires de la même ville

«Notre style de leadership est différent, mais on partage les mêmes valeurs»

par 98.5

0:00
14:52

Entendu dans

Le midi

le 2 juillet 2026 14:27

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
«Notre style de leadership est différent, mais on partage les mêmes valeurs»
Le midi / Cogeco Média

L’ancien maire de Sherbrooke Bernard Sévigny fait son retour en politique comme candidat du Parti québécois dans Richmond, alors que sa conjointe, Marie-Claude Bibeau, occupe depuis peu le poste de mairesse de Sherbrooke après une carrière comme ministre fédérale au sein du gouvernement Trudeau.

Écoutez Marie-Claude Bibeau et Bernard Sévigny discuter de leur situation inhabituelle, mais qu’ils parviennent à concilier avec leur vie de couple, jeudi, au micro de l’émission Le Midi.

«La première discipline que je me suis imposée, c'est de ne pas jouer la belle-mère. De toute façon, je pense que Marie-Claude ne l'accepterait pas. Pendant sa campagne électorale, j'ai été quasi invisible sur la place publique parce que c'était la campagne électorale de Marie-Claude. L'espace était à Marie-Claude et moi, je suis resté à la maison et je l'ai laissé faire sa campagne, simplement pour éviter certains commentaires.»

Bernard Sévigny

«On partage les mêmes valeurs et on a souvent les mêmes objectifs. Là où on est différent, c'est le style de leadership, on n'a pas toujours les mêmes vues sur la façon d'atteindre ces objectifs-là. Encore une fois, on est là pour servir notre communauté. Et il n'y a aucun doute, on fait de la politique pour servir notre monde.»

Marie-Claude Bibeau

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