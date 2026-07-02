Couple d'élus qui ont été maires de la même ville

L’ancien maire de Sherbrooke Bernard Sévigny fait son retour en politique comme candidat du Parti québécois dans Richmond, alors que sa conjointe, Marie-Claude Bibeau, occupe depuis peu le poste de mairesse de Sherbrooke après une carrière comme ministre fédérale au sein du gouvernement Trudeau.
Écoutez Marie-Claude Bibeau et Bernard Sévigny discuter de leur situation inhabituelle, mais qu’ils parviennent à concilier avec leur vie de couple, jeudi, au micro de l’émission Le Midi.
«La première discipline que je me suis imposée, c'est de ne pas jouer la belle-mère. De toute façon, je pense que Marie-Claude ne l'accepterait pas. Pendant sa campagne électorale, j'ai été quasi invisible sur la place publique parce que c'était la campagne électorale de Marie-Claude. L'espace était à Marie-Claude et moi, je suis resté à la maison et je l'ai laissé faire sa campagne, simplement pour éviter certains commentaires.»
«On partage les mêmes valeurs et on a souvent les mêmes objectifs. Là où on est différent, c'est le style de leadership, on n'a pas toujours les mêmes vues sur la façon d'atteindre ces objectifs-là. Encore une fois, on est là pour servir notre communauté. Et il n'y a aucun doute, on fait de la politique pour servir notre monde.»