Près de 1000 invités attendus

La superstar de la pop Taylor Swift s'apprête à épouser la vedette des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, lors d'une cérémonie grandiose et dans ce qui s'annonce comme le mariage de l'année aux États-Unis.

Les festivités se dérouleront au Madison Square Garden de New York.

Pour l'occasion, la chanteuse a vu les choses en grand: l'événement accueillera pas moins de 1 000 invités, dont plusieurs personnalités de renom comme Selena Gomez, Emma Stone, Stevie Nicks, Ed Sheeran et potentiellement Paul McCartney.

Écoutez le correspondant à Hollywood Henry Arnaud faire le point à Cantin le matin jeudi.